Zahnärzte

EU-Paket geht auf Kosten der Patienten

BRÜSSEL. Kritik am geplanten EU-Dienstleistungspaket kommt nun auch von der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). Denn ein Bestandteil des Pakets, das an sich das europäische Wirtschaftswachstum beleben soll, ist der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Überprüfung der Verhältnismäßigkeit neuer Berufsregeln. Dabei würden die Auswirkungen auf die Patienten völlig ausgeblendet, monierte die BZÄK auf ihrem 12. Europatag in Brüssel. "Es ist falsch, berufsrechtliche Vorgaben unter einen wachstumshemmenden Generalverdacht zu stellen", so BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. "Berufszugangs- und Berufsausübungsregeln sichern die hohe Qualität (zahn-)medizinischer Behandlung. Wenn die aktuelle Nivellierungsspolitik fortgesetzt wird, zahlen am Ende Verbraucher und Patienten die Zeche." Gerade in der (Zahn-)Medizin das Qualitätslevel herunterzuschrauben, sei ein verantwortungsloses Spiel mit der Gesundheit der Patienten.(reh)