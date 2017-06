Ärzte Zeitung online, 16.06.2017 1

2015 fast 25 000 tödliche Unfälle in Deutschland

DORTMUND. Insgesamt 24578 Unfalltote gab es 2015 in Deutschland – fast 2000 mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Unfallverletzten war mit 9,73 Millionen leicht rückläufig, wie aus dem jetzt veröffentlichten Faktenblatt "Unfallstatistik 2015" der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hervorgeht.

Die meisten tödlichen Unfälle – 10.628 – ereigneten sich in der Freizeit, die wenigsten bei der Arbeit (480) und in der Schule (21). Da es in Deutschland keine einheitliche Erfassung aller Unfälle gibt, beruht die Gesamtunfallstatistik auf Daten zum Unfallgeschehen des Robert Koch-Institutes, des Statistischen Bundesamtes sowie der Unfallversicherungsträger, so die BAuA. (maw)