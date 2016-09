Ärzte Zeitung, 27.09.2016 1

Pflege

Erste Weiterbildung zum Notfallpfleger gestartet

BERLIN. Pflegekräfte, die sich auf den Einsatz in der Notaufnahme spezialisieren wollen, finden an der Berliner Universitätsklinik Charité seit Kurzem eine entsprechende Fachweiterbildung. Nach Charité-Angaben ist das Angebot deutschlandweit einzigartig. Nach Abschluss der Weiterbildung dürfen die Pflegekräfte dann die geschützte Berufsbezeichnung Notfallpflegerin oder Notfallpfleger führen, heißt es. Die Charité betrachtet die Ausbildung mit den damit verbundenen Qualitätsanforderungen als einen Meilenstein in der Notfallpflege in Deutschland. (ami)