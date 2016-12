Ärzte Zeitung online, 07.12.2016 1

Baden-Württemberg

Immer mehr Entlastungsassistentinnen

STUTTGART. Die Anzahl speziell geschulter Medizinischer Fachangestellter, den sogenannten Entlastungsassistentinnen in der Facharztpraxis (EFA®), wächst in Baden-Württemberg kontinuierlich: Derzeitig sind bereits knapp 150 EFA® im Ländle aktiv, weitere 70 befinden sich in der Ausbildung, berichten die Versorgungspartner AOK Baden-Württemberg, Bosch BKK und MEDI Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Mitarbeiterinnen sollen Fachärzte im Rahmen selektivvertraglicher Versorgung unterstützen. Den Angaben zufolge sind weitere Ausbildungsmodule geplant, um die EFA® voranzubringen, so zum Beispiel Psychiatrie-EFA® oder Urologie-EFA®. Bei der Ärztekammer bereits zertifiziert sei die Orthopädie-EFA®. (mh)