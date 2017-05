Ärzte Zeitung, 26.05.2017 1

MFA-Verband macht Vorschlag zu 13. Gehalt

EPPSTEIN. Nach der ergebnislosen 2. Tarifrunde für MFA Anfang Mai signalisiert der Verband Medizinischer Fachberufe (VmF) im Streit um das 13. Gehalt jetzt Entgegenkommen. Die Arbeitgeberseite will das 13. Gehalt zur Hälfte auf die Monatsgehälter umlegen und zur anderen Hälfte als besondere Zuwendung auszahlen. Für den VmF ist das unannehmbar. Stattdessen schlägt der Verband ein Wahlrecht vor: "Entweder erhalten die MFA das 13. Gehalt wie bisher oder es werden 50 Prozent im Dezember gezahlt und die anderen 50 Prozent auf die Monatsgehälter umverteilt". Mit einer Online-Umfrage will der VmF jetzt abfragen, was seine Mitglieder von der Idee halten. (Link: http://bit.ly/2qPHwXD). (cw)