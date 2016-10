Ärzte Zeitung, 05.10.2016 1

Staatssekretär

E-Health soll in den Masterplan 2020

FRANKFURT/MAIN. Eine Verankerung von E-Health in den Masterplan Medizinstudium 2020 forderte Ingmar Jung, Staatssekretär im Hessischen Wissenschaftsministerium, in Frankfurt auf dem E-Health-Kongress 2016.

Die zukünftigen Ärzte müssten bereits in ihrem Studium an E-Health-Anwendungen wie die Telemedizin herangeführt werden, um sie so adäquat auf eine Tätigkeit in Klinik und Praxis vorzubereiten, so Jung. (maw)