Studium

Charité bietet Master in Gesundheitserziehung

BERLIN. Das Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin bietet ab dem kommenden Wintersemester 2017/2018 die Studiengänge Gesundheitswissenschaften und Health Professions Education an. Interessenten für den Bachelor- und den Masterstudiengang können sich noch bis 15. Juli um die Aufnahme bewerben.

Die beruflichen Perspektiven des Masterstudiengangs Health Professions Education reichen den Angaben der Charité zufolge vom Dozenten in der schulischen Berufsausbildung über den Berater in der gesundheitsorientierten Bildungsarbeit bis hin zum pädagogischen Experten in Bildungseinrichtungen. (ami)