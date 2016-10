Ärzte Zeitung, 28.10.2016 1

Arbeitsplatz

Bald Weg frei für Impfungen durch Betriebsärzte?

DRESDEN. Der Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte (VDBW) ist zuversichtlich, dass Arbeitsmediziner bald in den Unternehmen die von STIKO empfohlenen Impfungen anbieten können. Wie VDBW-Präsident Dr. Wolfgang Panter am Donnerstag in Dresden am Rande des 32. Deutschen Betriebsärzte-Kongresses im Gespräch mit der Ärzte Zeitung sagte, habe er dahingehende Gespräche mit dem GKV-Spitzenverband und dem Bundesgesundheitsministerium geführt.

Unklar seien noch die Abrechnungsmodalitäten. Das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz sähe die kassenseitige Finanzierung dieser Impfungen in Betrieben vor, so Panter. Er rechne im nächsten Jahr mit einer positiven Entscheidung. (maw) Noch bis Samstag diskutieren die Ärzte, welche Chancen sich zur Verbesserung der Gesundheit in den Betrieben bieten. Zweiter Kongressschwerpunkt sind die vom VDBW als Reaktion auf das E-Health-Gesetz erarbeiteten Leitsätze für die Telearbeitsmedizin (wir berichteten). (maw)