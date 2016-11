Ärzte Zeitung, 01.11.2016 1

Danke für Ihre Bewertung



Arbeitsmedizin

Hohe Nachfrage aus den Betrieben

DRESDEN. Für niederlassungswillige Fachärzte für Arbeitsmedizin herrscht derzeit ein exzellentes Marktumfeld. Dasselbe gilt für Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin, die sich in der Niederlassung vollzeitig der betriebsärztlichen Tätigkeit widmen wollen, so das Fazit des 32. Deutschen Betriebsärzte-Kongresses in Dresden. In Deutschland gebe es einen Nachfrageboom nach arbeitsmedizinischen Leistungen. (maw)

