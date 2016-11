Ärzte Zeitung online, 02.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Digital Health

Neue Plattform für innovative Start-ups

BERLIN. In Berlin will die neue Plattform Cube Start-up-Unternehmen aus aller Welt eine Plattform zur Gestaltung der Industrie 4.0 bieten. Der neu geschaffene Cooperation Space bilde Schauplatz und Kreativbühne für die Start-ups und Corporate Partner von Cube, um so die Zusammenarbeit zwischen Branchenführern und innovativen B2B-Start-ups zu erleichtern.

Daniel Hartert, Chief Information Officer der Bayer AG und Mitinitiator von Cube, sieht in der branchenübergreifenden Vernetzung mit Start-ups zusätzliches Potenzial, um digitale Innovationen – unter anderem im Bereich digitale erfolgreich voranzutreiben.

"Cube bietet Bayer spannende Kooperationsmöglichkeiten mit internationalen und industrierelevanten Start-ups. Wir kombinieren unsere Expertise mit derer kluger Köpfe außerhalb von Bayer, um digitale Lösungen im Gesundheitsbereich zu entwickeln und Innovationen für die Agrarwirtschaft zu beschleunigen", erläutert Hartert.

Als Gründungsmitglied und Life-Science-Partner von Cube nehme Bayer eine aktive Rolle innerhalb des globalen Netzwerks ein und baue durch diese Partnerschaft die weltweiten Open-Innovation-Aktivitäten weiter aus.

Cube konzentriert sich nach eigenen Angaben ausschließlich auf die wichtigen Zukunftsmärkte: Life Sciences & Digital Health, Machinery & Manufacturing sowie Infrastructure & Interconnectivity – drei zentrale Bereiche, die permanentem Wandel unterlägen.

Im Mai soll die Cube Tech Fair in Berlin als Höhepunkt des Jahres Premiere feiern. (maw)