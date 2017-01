Zweifel am Erfolg des E-Arztbrief

[04.01.2017, 13:00:57]

Henning Fischer

wie sagte einst Herr Nuhr: wenn man keine Ahnung hat....



ein Faxgerät braucht man so wie so und kann es auch für Arztbriefe verwenden.



Wir haben ein ISDN-Faxmodem: alle Dokumente können aus Windows/AIS heraus als Fax "gedruckt" werden, alle eingehenden Faxe können sofort als PDF ins AIS übernommen werden.



[04.01.2017, 12:17:13]

Ludek Neklapil

Big Business



Warum vergeben die Kammern die originären Aufgaben wie Arztausweis an Fremdfirmen ? Faulheit oder System? Kosten ca 50-60 eu/Monat = 200 Briefe / Monat für eine schwarze Null?! Schreibe max. die Hälfte/Mo.

Faxversand ist in der Telefon-Flatrate mitdrin, solange der Faxserver und Telefonanlage funktioniert - gibt´s nichts Neues.

[04.01.2017, 09:32:43]

Christof Rheinert

so wird das nichts!