Ärzte Zeitung online, 12.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Medikationsplan

Industrie weist Vorwürfe der KBV zurück

Mit seiner Forderung an die Hersteller, ihre Preispolitik in Sachen Medikationsplan zu überdenken, sorgt KBV-Chef Dr. Andreas Gassen für Unmut: Jetzt schießt der Bundesverband Gesundheits IT (bvitg) zurück.

BERLIN. Nachdem KBV-Chef Dr. Andreas Gassen erst am Montag sein Unverständnis darüber geäußert hatte, dass manches Softwarehaus für die Umsetzung des Medikationsplans "viel Geld" von den niedergelassenen Ärzten verlangt, schießt nun der Bundesverband Gesundheits IT (bvitg) zurück.

Die fristgerechte digitale Umsetzung – die sich die KBV übrigens mit auf ihre Fahnen schreibt – habe überhaupt nur gelingen können, weil die bvitg-Mitgliedsunternehmen bereits seit Jahren hohe Summen in dessen Entwicklung investiert hätten.

Statt kostenlose Software-Module zu fordern oder gar nach der Möglichkeit zu rufen, als KBV selbst solche Module entwickeln zu dürfen, solle sich die Körperschaft darauf besinnen, "bei der Refinanzierung der gesetzlich geforderten Investitionen angemessene Vergütungen zu verhandeln", heißt es. (reh)

Mehr zu dem Thema lesen Sie ab 18 Uhr in unserer App-Ausgabe.