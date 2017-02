Ärzte Zeitung online, 15.02.2017 1

Cybersicherheit

Vorbild Arzneimittelhaftung

BERLIN. Bei der Cybersicherheit kann die Gesundheitswirtschaft als Vorbild fungieren. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die Kompetenzzentren für IT-Sicherheitsforschung CISPA in Saarbrücken, CRISP in Darmstadt und KASTEL am Karlsruher Institut für Technologie am Dienstag auf der ersten Nationalen Konferenz zur IT-Sicherheitsforschung in Berlin Forschungsministerin Johanna Wanka übergeben haben. Klare Haftungsregeln implementierten Verantwortlichkeit und erhöhten damit das Sicherheitsniveau. "Die weit ausgereiften Regelungen zur Arzneimittelhaftung und Medizinproduktehaftung können hier Orientierungspunkte und Vorbilder sein", heißt es in dem Papier betreffs der Mindeststandards und Produkthaftung. (maw)