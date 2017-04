Ärzte Zeitung online, 10.04.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Datenautobahn

Digitalministertreffen ebnet Weg für schnelles Web

DÜSSELDORF. Beim ersten G20-Digitalministertreffen in Düsseldorf haben sich die Minister am Freitag auf eine Roadmap mit elf zentralen Handlungsfeldern verständigt. Ziel ist es laut Digitalministerin Brigitte Zypries, bis 2025 ein schnelles Web für alle vorzuhalten. "Von dieser G20-Digitalministerkonferenz geht das Signal aus, dass wir die digitale Revolution zum Nutzen Aller gemeinsam gestalten wollen", so Zypries. Weitere Handlungsfelder seien inklusives Wachstum und mehr Beschäftigung durch digitalen Handel, die Verständigung auf gemeinsame, offene internationale technische Standards, das Bekenntnis zu lebenslanger digitaler Bildung und das Ziel den digitalen Gender Gap zu überwinden. (maw)