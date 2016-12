Ärzte Zeitung online, 16.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



E-Health

Online-Sprechstunde gegen Hausärztemangel

STUTTGART. Die Digitalisierung kann aus Sicht der Techniker Krankenkasse Engpässe bei den Hausärzten insbesondere auf dem Land abfedern. "Die Zahl der Ärzte wird kleiner, die der Patienten größer, da kann Fernbehandlung in der Fläche für Entlastung sorgen ", so der baden-württembergische Landeschef der Techniker Krankenkasse, Andreas Vogt.

Den Schritt ins digitale Zeitalter ermöglicht die Landesärztekammer: Sie hat als erste in Deutschland den Beschluss gefasst, Ausnahmen vom Fernbehandlungsverbot zu erlauben. "Viele Probleme sind am Telefon zu lösen", weiß Vogt. Aus seiner Sicht ist das ein erster Meilenstein in der Digitalisierung des Gesundheitswesens, die in Deutschland noch in den Kinderschuhen stecke.

Die digitale Revolution sei in anderen Branchen sehr viel weiter, etwa im Banken- und Versicherungswesen. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg organisiert mindestens zwei Modellversuche zu Online-Sprechstunden - einen in der Stadt, einen im ländlichen Raum.

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Dabei können sich Patienten von Mitte kommenden Jahres an über das Telefon oder online behandeln lassen, ohne den Arzt jemals zuvor persönlich getroffen zu haben. "Die Nachfrage ist da", sagt Kai Sonntag von der KV.