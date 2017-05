Ärzte Zeitung, 26.05.2017 1

Videokonferenz

"Einführung ist sehr deutsch organisiert"

Auch bei den Krankenkassen gibt es Stimmen, die sich bei der Einführung der Videokonferenz ein mutigeres Vorgehen gewünscht hätten.

FREIBURG. In der Online-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten steckt viel Potenzial, aber bis zum Beispiel die Videokonferenz breit eingesetzt wird, wird es noch etwas dauern. Eher verhalten schätzt Andreas Vogt, Leiter der TK-Landesvertretung Baden-Württemberg, die nahe Zukunft der Videokonsultation von Ärzten durch Patienten ein.

Die Einführung der Videokonferenz in die Regelversorgung sei "sehr deutsch organisiert", kommentierte Vogt vor Kurzem spitz: Ärzte müssten viele technische Voraussetzungen erfüllen, und die Honorierung? "Nun ja", so Vogt beim E-Health-Forum in Freiburg – 200 Euro im Quartal, um die Technik einzukaufen, 9,20 Euro je Konsultation, wenn überhaupt: "Ich hätte mir eine mutigere Einführung gewünscht", so Vogt.

Generell wachse die Bereitschaft der Patienten für eine Online-Kommunikation, das habe der Trendmonitor der TK deutlich gezeigt. Die Online-Rezeptausstellung sei dabei für die Online-Konsultation noch mehr gefragt als zum Beispiel das Op-Nachgespräch, berichtete Vogt. Aber auch hier hätten bereits 30 Prozent der Online-Nutzer angegeben, dass sie sich das vorstellen könnten. Die Erfahrungen der TK in Videokonferenz-Projekten mit dem Anbieter "Patientus" mit HNO-Ärzten und Dermatologen seien prinzipiell gut gewesen. Allerdings habe es nur eine geringe Inanspruchnahme gegeben. Vogt: "Von sich aus haben die Ärzte nur selten auf die Möglichkeit hingewiesen." (ger)