Bund der Steuerzahler

"Schluss mit dem Soli"

BERLIN. Anlässlich der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2017 am Freitag dieser Woche erneuert der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Nächstes Jahr könne der Bund erstmals mit Steuereinnahmen jenseits der 300 Milliarden Euro rechnen.

"Jetzt wäre eine komplette Soli-Abschaffung finanzierbar, ohne die Schwarze Null im Bundeshaushalt in Frage zu stellen", ließ BdSt-Präsident Reiner Holznagel am Dienstag verlauten. Es sei an der Zeit, "die Steuerzahler spürbar zu entlasten".

Der "Soli" wird seit Mitte 1991 erhoben. Zunächst betrug er 7,5 Prozent der Einkommensteuer, ab 1998 wurde er auf 5,5 Prozent abgesenkt. (cw)