Ärzte Zeitung, 16.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Börse

Gesundheitswerte der Woche: Die Tops und Flops in Europa

Getinge 16,36 € + 4,3%

CHR Hansen 55,55 € + 3,8%

Pharma Mar 2,81 € + 1,8%

Actelion 213,06 € + 1,3%

Hikma 21,32 € – 6,0%

FMC 75,41 € – 6,4%

BTG 6,81 € – 6,5%

Shire 52,25 € – 9,0%

Stand: 12.01.2017 Quelle: apoBank

Topics Schlagworte Finanzen/Steuern (10146) Organisationen Actelion (93) FMC (73) Pharma Mar (2) Weitere Beiträge Platow Empfehlung: Rhön Klinikum nährt Übernahmefantasie Gesundheitswerte der Woche: Die Tops und Flops an Europas Börsen Volatilität: Die Konstante im Börsenjahr 2017 Neue Regelung: Beitragsbemessungsgrenze steigt auf über 52.000 Euro Barrierefreiheit: Chancen auf Fördermittel sollen steigen Anlageperspektive 2017: "Aktien gehören in jedes Depot" Versicherungstipp: Testament nur mit klarer Formulierung! apoBank-Chef: "Wir fürchten uns vor gar nichts" Fiskus: Das müssen Ärzte 2017 bei der Steuer beachten Platow Empfehlung: Spezialist für Bausoftware will mit Zukauf punkten Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift Text Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden