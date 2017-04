Ärzte Zeitung online, 10.04.2017 1

E-Autos

Epochenwechsel für Anleger? Tesla überholt Ford an Börse

NEW YORK/PALO ALTO. Der Elektroautopionier Tesla (Wert: 48,6 Milliarden US-Dollar) zieht an der Börse am Autopionier Ford (45,5 Milliarden Dollar) vorbei. Höchste Zeit für Anleger, ihr Portfolio zu überdenken und noch stärker in innovative Werte zu gehen? Dem schillernden Tesla-CEO Elon Musk trauen Investoren einen ähnlich revolutionären Geniestreich wie einst Henry Ford zu. Doch: Tesla ist seit seiner Gründung 2003 in den roten Zahlen. Einige Analysten wie die der US-Investmentbank Goldman Sachs etwa raten schon länger, Tesla-Aktien zu verkaufen. Bei vielen Anlegern habe sich eine Art "Träume den Traum"-Mentalität entwickelt, die Herausforderungen, vor denen die Firma stehe, würden ausgeblendet, heißt es. (dpa)