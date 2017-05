Ärzte Zeitung online, 08.05.2017 1

Wohnatlas 2017

München hat bei Rendite die Nase vorn

BONN. Betongold bleibt in Deutschland auch in Zukunft Trumpf: In mehr als der Hälfte der 402 deutschen Kreise und Städte können Immobilien-Eigentümer davon ausgehen, dass der Wert ihrer Liegenschaft bis 2030 stabil bleibt oder weiter zulegt. Besonders Großstädte und die angrenzenden Kreise dürften auch in Zukunft zu den Regionen mit relativ hoher Wertsteigerung gehören. Das zumindest legen Ergebnisse der neuen Postbank Studie Wohnatlas 2017 nahe, die am Freitag veröffentlicht wurde. Im Vergleich deutscher Großstädte habe München die Nase vorn. Dort steigen die Preise laut Studie bis 2030 jährlich durchschnittlich um 1,3 Prozent – gefolgt von Dresden mit einer Steigerungsrate einem Prozent. (mh)