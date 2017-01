Ärzte Zeitung online, 19.01.2017 1

Dr. Google

Patienten setzen bei Ärzten nicht auf Affront

BERLIN. Dr. Google hat Zeit für mich, mein Arzt nicht: Das, haben Psychologen herausgefunden, ist einer der Gründe, warum Patienten im Netz nach Diagnosen und Erklärungen für Gesundheitsbeschwerden suchen. Was sie dabei unterbewusst erleben, das wurde tiefenpsychologisch untersucht in einer repräsentativen Studie von Pascoe, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Weitere Erkenntnis aus der Befragungen von rund 1100 Patienten: Im Zuge der Webrecherchen wollen sie sich Expertise aneignen, um mit Ärzten auf Augenhöhe sprechen zu können. "Ärzte sollten das nicht als Affront auffassen, sondern als Wunsch der Patienten, dem Gefühl des Ausgeliefertseins zu entkommen", so Psychologe Stephan Grünewald. (juk)