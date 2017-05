Ärzte Zeitung online, 24.05.2017 1

Qualitätssicherung

Psychologen-Gütesiegel für Online-Intervention

HAMM. Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) reagiert auf die zunehmende Anzahl automatisierter psychologischer Interventionsangebote durch wirtschaftlich orientierte Start-ups. Die BDP-Delegiertenkonferenz in Hamm verabschiedete jetzt die Einführung eines Qualitätssiegels für Apps und andere automatisierte psychologische Unterstützungsformen. "Zum Schutz der Ratsuchenden sehen wir es als besonders wichtig an, die Qualität und den Datenschutz bei psychologischen Angeboten zu gewährleisten", so BDP-Präsident Professor Michael Krämer. (maw)

