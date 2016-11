Ärzte Zeitung, 08.11.2016 1

Medizinstudium

Wissenschaftskompetenz für Nachwuchsärzte gefordert

BERLIN. Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften fordert, im Medizinstudium mehr Wissenschaftskompetenz zu vermitteln. Wissenschaftliche Methoden seien in der Ausbildung zwingend zu vermitteln, da es sonst keinen Nachwuchs an medizinischen Forschern geben könne und damit der wissenschaftliche Fortschritt der gesamten Medizin gefährdet sei, so die AWMF. (maw)