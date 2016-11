Ärzte Zeitung, 16.11.2016 1

Bewerbungsfrist läuft

"Think Camp" zu Robotern in der Pflege

MÜNCHEN. Die Pflegestiftung Münch veranstaltet erneut ein "Think Camp", das diesmal Roboter in der Gesundheitsversorgung zum Thema hat. 15 Nachwuchswissenschaftler und -führungskräfte können am Camp teilnehmen, das vom 20. bis 22. Januar 2017 in Frankfurt stattfindet.

Experten geben zunächst einen Überblick über den Stand der Technik sowie über bestehende, geplante und visionäre Einsatzmöglichkeiten von Robotern.

Zu den Experten gehören Birgit Graf (Gruppenleiterin Haushalts- und Assistenzrobotik, Fraunhofer IPA), Cyrill von Tiesenhausen (Business Development Manager Medical Robotics, Division Healthcare, KUKA Roboter), Professor Siegfried Jedamzik (Geschäftsführer Bayerische Telemedizin Allianz) und Mascha Minou Lentz (Health Care Innovation Team, IBM Global Business Services, Associate Partner).

Bewerben können sich Studierende ab dem fünften Semester, Doktoranden und Postdoktoranden sowie "Young Professionals", die bereits im Beruf stehen. Die Bewerber sollten sich durch überdurchschnittliches Engagement und Leistungen auszeichnen.

Die Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Motivationsschreiben) müssen bis zum 20. Dezember per E-Mail bei der Stiftung eingehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Reisekostenzuschuss ist nicht vorgesehen.

Die Stiftung ist seit mehr als 25 Jahren im West- und Osterzgebirge aktiv im Bereich Pflege und Betreuung von Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. (aze)