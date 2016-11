Ärzte Zeitung, 16.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Frankfurt startet ersten "Hausarzttrack"

Vorhang auf für ein neues Förderprogramm: Um Studierende frühzeitig an die ambulante Versorgung heranzuführen, setzt die Allgemeinmedizin Frankfurt auf Praxen.

Von Jana Kötter

FRANKFURT/MAIN. Medizinstudierende, die ein besonderes Interesse an der ambulanten Versorgung haben, erhalten in Frankfurt ab dem kommenden Sommersemester ein neues Förderangebot: Der "Hausarzttrack" ist das neueste Projekt des Instituts für Allgemeinmedizin.

15 Teilnehmer pro Jahrgang absolvieren die Blockpraktika im klinischen Semester dabei nicht wie gewohnt in stationären Einrichtungen, sondern zum Großteil in Facharztpraxen.

So finden die Blockpraktika Chirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie und Allgemeinmedizin in einer 1:1-Betreuung in Praxen statt; lediglich die Innere Medizin ist weiter an einer der über 20 Frankfurter Lehrkliniken, jedoch gezielt in einem der kleineren Häuser, geplant.

"Bundesweit Vorreiter"

"Mit diesem hohen Bezug zu Facharztpraxen ist der ,Hausarzttrack‘ unseres Wissens nach bundesweit Vorreiter", sagt Linda Barthen vom Institut für Allgemeinmedizin, die das Projekt gemeinsam mit Kollegin Lia Pauscher federführend betreut.

Und weiter: "Wir hoffen, durch diese gezielte Förderung den ambulanten Bereich stärker in den Vordergrund zu rücken." Dabei gehe es nicht allein um die Allgemeinmedizin, betont Barthen im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung".

Neben den Blockpraktika besteht der "Hausarzttrack" aus dem Wahlfach im Umfang von vier Semesterwochenstunden. Dieses Wahlfach setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: spezifische Begleitseminare, ein Mentoringprogramm zum Austausch mit erfahrenen Ärzten und die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. "Dass die Studierenden auch das gründlich kennenlernen, war uns wichtig", so Barthen.

Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den ersten Hausarzttrack, bis zum Sommersemester müssen dann Praxen rekrutiert und organisatorische Fragen geklärt werden.

Barthen ist zuversichtlich, dass sich der "Hausarzttrack" zu einer festen Institution entwickeln und Vorbild für andere Unis werden könnte. Dafür wird das Institut für Allgemeinmedizin das Projekt evaluieren und fortlaufend prüfen, "ob das Interesse für die ambulante Versorgung so tatsächlich nachhaltig angekurbelt werden kann".

Die Bewerbung ist bis 30. November möglich. Weitere Informationen unter http://tinyurl.com/zyl6w2b