Weiterbildung in Hessen

Ärzte im Schnitt 35 Jahre alt

FRANKFURT/MAIN. Die Mehrheit der hessischen Ärzte in Weiterbildung ist weiblich, im Krankenhaus tätig und an Innerer Medizin interessiert. Das zeigen aktuelle Ergebnisse des Weiterbildungsregisters, die die Landesärztekammer Hessen (LÄKH) am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach waren 2015 5433 Ärzte in Weiterbildung gemeldet, 59 Prozent davon weiblich. Der Altersdurchschnitt betrug 35 Jahre. Nur neun Prozent waren 2015 im ambulanten Bereich tätig, 84 Prozent im stationären.Sieben Prozent waren in sonstigen Einrichtungen – etwa als Angestellte in Pharmaunternehmen, bei einer Behörde oder bei der Bundeswehr – beschäftigt.Die Kammer hat das Register 2013 geschaffen, um aussagefähige Daten zur Weiterbildung zu erhalten. Zur Weiterbildung befugte Ärzte – im Jahr 2015 insgesamt 3822 – müssen dazu einmal im Jahr Angaben an die Kammer übermitteln. (jk)