Viele Mühen laufen ins Leere

Zu spät! Zu spät!

Wer klug ist geht bereits ins Ausland - und wird die KVen und Funktionäre als das begreifen was sie wirklich sind: Lobbyisten - Interessen am Kernleister und Patientenbetreuer haben nur die Berufs(gruppen)Verbände.

Nehme einen mutigen Gesundheitsminister/in und beschliesse gerne auch mal mit fragwürdigem Dekret: Entmachtung der KVen - und Geld und Macht an uns Kernleister:

Wir Ärzte sind NICHT schuld, dass es in Deutschland nicht mehr attraktiv ist freiberuflich als Arzt zu arbeiten.

´Die allmächtigen KVen legen Brände und wollen diese löschen: Das ist abtrünnig!

Trotz Mut und Hoffnung sehen viele Ärzte die Zukunft in Polikliniken für das Volk - Ärztliche Fürsorge aber nur noch in Privatpraxis.

Wann wachen die KV-Günstlinge auf um zu bemerken, dass weder Mann noch Frau noch Ärztin noch Arzt sie brauchen.

Leidenschaftsvoll aus der Infektprechstunde

