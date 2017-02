Ärzte Zeitung online, 15.02.2017 1

Stipendien ausgeschrieben

Kostenfrei zum Kongress

MANNHEIM. Mit Reisestipendien erleichtert die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) Medizinstudierenden den Besuch des Internistenkongresses: Studenten bis zum sechsten Semester, die sich mit einem Motivationsschreiben bewerben, erhalten einen Reisegutschein in Höhe von 200 Euro. Der Eintritt zum Kongress ist für Studierende frei. Die Bewerbungsfrist für die Stipendien endet am 28. Februar 2017. Nötig sind neben dem Motivationsschreiben ein Kurzlebenslauf sowie die Immatrikulationsbescheinigung. Der 123. DGIM-Kongress findet vom 29. April bis 2. Mai in Mannheim statt.

Der Internistenkongress bietet dem medizinischen Nachwuchs in einem eigenen Forum zahlreiche Informationen über die einzelnen Schwerpunkte der Inneren Medizin, aber auch über Berufsperspektiven. "Bei ‚Chances‘ und dem Tag der Jungen Internisten haben junge Mediziner Gelegenheit, sich persönlich und fachlich zu orientieren", sagt die Kongresspräsidentin der DGIM, Professor Petra-Maria Schumm-Draeger aus München. "Ich wünsche mir, dass viele von dem Angebot Gebrauch machen."(eb)

Weitere Informationen zur Bewerbung:

www.dgim.de