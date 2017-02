Ärzte Zeitung, 16.02.2017 1

Einstieg

Gut vorbereitet in den Beruf starten

ERFURT. "Tag der Chancen" für junge Ärzte und Zahnärzte in Thüringen: Am 4. März (9 bis 17 Uhr) dreht sich in den Räumen der KV Thüringen in Erfurt alles um einen guten Berufseinstieg. Zum Aktionstag laden die KV, die KZV, die Landesärztekammer und die Landeszahnärztekammer zusammen mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ein.

"Mediziner haben heute deutlich flexiblere Möglichkeiten, ihren Beruf auszuüben, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war, und Studienpläne sehen es nicht vor, darüber zu unterrichten, welche Chancen der Berufsalltag konkret bietet", sagt Dr. Annette Rommel, Vorsitzende der KV Thüringen.

In den Workshops vermitteln Experten den Teilnehmern unter anderem Methoden zur Selbsteinschätzung oder verschiedene Arbeitsmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. (aze)

Weitere Infos:

www.tag-der-chancen.de