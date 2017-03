Ärzte Zeitung online, 17.03.2017 1

Westfalen-Lippe

Nachwuchswerbung auf der U-Bahn zur Uni

DORTMUND. Im Werben um den Nachwuchs lässt die KV Westfalen-Lippe keine Chance verstreichen. Als Teil ihrer Nachwuchskampagne nutzt sie jetzt auch den öffentlichen Nahverkehr. "In Bochum werben wir auf der Linie U 35 vom Hauptbahnhof zur Uni für die Niederlassung in der ambulanten Versorgung", berichtete KV-Vize Dr. Gerhard Nordmann auf der VV in Dortmund. Die Werbung ist Teil der Nachwuchskampagne, die sich an Medizinstudierende und Ärzte in Weiterbildung richtet. Nordmann: "Wir sind sichtbar, wir werben in aller Öffentlichkeit und stellen die Karriere in der Arztpraxis dar". Das zeige Wirkung. Junge Kollegen fänden den Weg zur KVWL, ließen sich informieren und nähmen an Seminaren und Veranstaltungen teil. (iss)