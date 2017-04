Ärzte Zeitung online, 12.04.2017 1

Medizinfakultät Augsburg

Gründungsdekanin steht fest

AUGSBURG. Die Universität Augsburg hat ihre Gründungsdekanin für den Aufbau der Medizinischen Fakultät gefunden. Professor Martina Kadmon werde zum 1. Mai 2017 ihre Arbeit aufnehmen. Die Fachärztin für Allgemeinchirurgie ist nach Uniangaben bisher an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg als Professorin und kommissarische Dekanin tätig.

In den kommenden fünf Jahren leitet sie die neue Augsburger Fakultät – die im Endausbau 1500 Studierende und mehr als 100 Professuren und Lehrstühle umfassen soll. Kadmon legte 2008 an der Universität Bern den "Master of Medical Education" ab und habilitierte im Jahr 2010 an der Universität Heidelberg im Fach Chirurgie. (maw)