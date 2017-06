Ärzte Zeitung online, 12.06.2017 1

Bonn

Karrieresprechstunde für Praxisgründer

BONN.Lohnt sich der Einstieg in die eigene Praxis? Gründet man eher allein oder besser zusammen mit Kollegen? Jungen Ärzten, die vor diesen Fragen stehen, bietet die Veranstaltung "KarriereSprechstunde – Mein Weg in die eigene Praxis" am 21 Juni in Bonn praktische Hilfestellung . Experten aus Steuer- und Medizinrecht sowie dem Bankwesen diskutieren mit angehenden Praxisgründern, wobei es bei Standortwahl, Leistungsangebot, Finanzierung oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Getragen wird das interaktive Seminar von der apoBank, der Steuerberatergruppe ETL ADVISION und der "Ärzte Zeitung".(eb)

Anmeldung und weitere Informationen:

www.apobank.de/karrieresprechstunde