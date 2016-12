Ärzte Zeitung, 05.12.2016 1

Schließung

Braunschweiger Klinik stellt Betrieb zum Jahresende ein

BRAUNSCHWEIG. Das Krankenhaus St. Vinzenz Braunschweig stellt zum Jahresende seinen Geschäftsbetrieb ein. Träger und Management des Krankenhauses können im ersten Halbjahr 2017 keine Garantie mehr dafür geben, eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung aufrecht zu erhalten, so der Betreiber. Die wirtschaftlich erforderliche und bereits angekündigte Auflösung zum 30. Juni 2017 lasse für die Zwischenzeit in 2017 keine verlässliche und stabile Besetzung aller Schichten zu, heißt es. Vor diesem Hintergrund und in Kombination mit der weiterhin defizitären Gesamtsituation hätten sich Träger und Management schweren Herzens entschließen müssen, den Geschäftsbetrieb bereits zum Jahresende einzustellen. (maw)