Schön-Klinik bei Dominikus in Düsseldorf-Heerdt am Ziel

DÜSSELDORF. Grünes Licht für den privaten Krankenhausbetreiber Schön Klinik: Nach Unternehmensangaben haben die Behörden nach eingehender Prüfung der Übernahme des Dominikus-Krankenhauses in Düsseldorf-Heerdt (DKD) zugestimmt. Für Schön bedeutet dies den Markteintritt in Nordrhein-Westfalen. Der im September gestartete Kauf aus der Insolvenz sei nun abgeschlossen. Der neue Klinikleiter Michael Schlickum, der bereits in der Vergangenheit für die Schön Klinik in leitenden Positionen tätig gewesen sei, werde die neue Schön Klinik Düsseldorf aktiv in die Gruppe einbinden, heißt es. Für die nächsten zwei Jahre habe die Schön Klinik den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen zugesagt. (maw)