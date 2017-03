Ärzte Zeitung online, 22.03.2017 1

Klinik

Charité zieht positive Bilanz für 2016

BERLIN.Die Berliner Uniklinik Charité hat für das Jahr 2016 zum sechsten Mal in Folge einen positiven Jahresabschluss vorgelegt. Die größte Uniklinik Europas ist zugleich die erste in Deutschland, die ihr Bilanzergebnis vorlegt. Sie weist einen Überschuss von 3,6 Millionen Euro bei einem Umsatz von fast 1,39 Milliarden Euro aus (2015: 1,29 Mrd.). "Das ist gelungen unter doch schwierigen Bedingungen", sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende, der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller (SPD) am Dienstag. Er würdigte vor allem, dass die umfangreiche Modernisierung am Standort Mitte bei laufendem Betrieb im Zeit- und Kostenrahmen umgesetzt wurde. (ami)