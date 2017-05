Ärzte Zeitung online, 10.05.2017 1

Hip in a day

Erste deutsche Klinik bietet neue Hüft-Op-Methode an

SELIGENSTADT. Morgens eine neue Hüfte und abends wieder nach Hause: Die Emma Klinik in Seligenstadt bietet als erstes Krankenhaus in Deutschland eine neue, minimal-invasive Hüft-Op an ("Hip in a day"). Das erklärte Dr. Manfred Krieger, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Belegarzt an der Emma Klinik, am Mittwoch. Statt des seitlichen Zugangs nutzt der Operateur den Zugang von vorne. Bei der Methode schieben Ärzte die Muskellogen am Hüftknochen zur Seite, anstatt sie zu zerschneiden. Zudem benutzen sie weniger, aber gezieltere Anästhesie, verzichten auf Drainagen sowie Katheter und mobilisieren den Patienten bereits eine Stunde nach der Op – oft könne dieser am selben Tag entlassen werden. "Je länger der Patient liegt, desto höher ist die Komplikationsrate", so Krieger. (ajo)