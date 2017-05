Ärzte Zeitung online, 25.05.2017 1

5



Klinikmanagement

Wie Mikroben eine neue Klinik besiedeln

CHICAGO. US-Forscher haben die Besiedlung einer neuen Klinik durch Mikroorganismen dokumentiert. In dem Krankenhaus sei vor der Eröffnung eine relativ geringe Vielfalt an Bakterien gefunden worden, sagte Jack Gilbert, Direktor des Mikrobiom-Zentrums an der Universität von Chicago, laut einer Mitteilung.

„Als allerdings Patienten, Ärzte und Pfleger einzogen, übernahmen die Bakterien ihrer Haut.“ Die Aufnahme jedes einzelnen Patienten änderte zudem die Zusammensetzung der beobachteten Mikroorganismen in dessen Zimmer, wie die Wissenschaftler um Gilbert im Fachblatt „Science Translational Medicine“ schreiben.

Das Team nahm über einen Zeitraum von zwölf Monaten immer wieder Proben im neu eröffneten „Center for Care and Discovery“ in Chicago. Die Ergebnisse könnten dabei helfen, gefährliche Keime, die in Krankenhäusern im Umlauf sind, einzudämmen. (dpa)