Brandenburg

Geriatrische Tagesklinik neu eröffnet

FÜRSTENWALDE. Eine Tagesklinik für Altersmedizin ist in Fürstenwalde in Brandenburg eröffnet worden. Träger der teilstationären Einrichtung mit 20 Betten ist das Evangelische Krankenhaus Woltersdorf, ein Fachkrankenhaus für Geriatrie, dessen Einzugsgebiet vor allem die östlichen Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland sind. Die Tagesklinik, so Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) bei der Eröffnung, schließe eine Versorgungslücke in der Region. Das Konzept sei richtig, um eine vollstationäre Behandlung von Patienten zu vermeiden. In einem Flächenland wie Brandenburg sei der wohnortnahe Aufbau von geriatrischen Einrichtungen eine große Herausforderung. (juk)