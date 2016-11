Frau mit Brustimplantaten darf Polizistin werden

Die Verwendung dieses Begriffes impliziert vollständig aus Silikon bestehende weibliche Brüste, wie sie z. B. bei totaler Mastektomie tumorbedingt als Prothesen zur Augmentation des Gewebedefektes verwendet werden können.



zum Beitrag » wie sie nach meiner Internet-Recherche in nahezu allen Medien begierig aufgegriffen wurde, ist m. E. diskriminierend und einer Ärzte Zeitung unwürdig!Die Verwendung dieses Begriffes impliziert vollständig aus Silikon bestehende weibliche Brüste, wie sie z. B. bei totaler Mastektomie tumorbedingt als Prothesen zur Augmentation des Gewebedefektes verwendet werden können.Im Gegensatz dazu geht es in dem vor dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen anhängigen Fall um Silikonimplantate, die bei intakten Gewebeverhältnissen unter dem Musculus pectoralis major platziert werden, um i. d. R. besonders kleine weibliche Mammae zu augmentieren und den übrigen Körperproportionen anzupassen.Diesbezügliche Vorschriften im NRW-Polizeigesetz, dass eine Diensttauglichkeit mit Silikon-Brustimplantaten n i c h t gegeben sei, wurden in diesem Einzelfall als nicht zielführend und unverhältnismäßig beschieden. Andernfalls wären männliche Polizeibeamte mit Implantat-Ersatz nach Orchiektomie/Hemiorchiektomie auch nicht mehr diensttauglich.In den USA würden die Medien mit Schadenersatzprozessen überzogen, weil es sich um eine öffentliche Gerichtsverhandlung unter voller Namensnennung der Klägerin im Verwaltungsgerichtsverfahren gehandelt hat.Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund