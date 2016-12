Ärzte Zeitung online, 27.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ausblick 2017

Mindestens 30 neue Medikamente

Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) erwartet für Deutschland die Markteinführung von mindestens 30 Medikamenten mit neuem Wirkstoff; sie sollen Patienten mit unterschiedlichsten Krankheiten helfen.

BERLIN Mindestens 30 neue Medikamente werden laut Prognose des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) auf den deutsche Markt kommen. Rund ein Drittel der Neueinführungen dürften gegen verschiedene Krebsarten gerichtet sein. Auch neue resistenzbrechende Antibiotika könnten auf den Markt kommen.

"Für 2017 zeichnen sich weitere Fortschritte für vielebPatientinnen und Patienten ab; ebenso dürften sich die Möglichkeitenberweitern, Infektionen vorzubeugen. Denn Pharma-Unternehmen haben zahlreiche neue Medikamente in der EU zur Zulassung eingereicht oder können diese nach bereits erteilter Zulassung auf den deutschen Markt bringen." Das sagte Birgit Fischer, vfa- Hauptgeschäftsführerin.

2017 dürften erneut rund ein Drittel der neu eingeführten Medikamente der Behandlung verschiedener Krebsarten dienen, darunter unter anderem Lungenkrebs (NSCLC) und verschiedene Leukämie-Formen. Die neuen Medikamente nutzen ein breites Repertoire an Wirkprinzipien, die teils an den Tumorzellen selbst ansetzen, teils an benachbarten Immun- und Gefäßzellen, die von den Krebszellen manipuliert werden. Dazu Fischer: "Die Pharmaforscher unserer Unternehmen konzentrieren sich bewusst nicht nur auf eine Wirkungsweise sondern versuchen, für jede Krebsart möglichst mehrere

Behandlungsarten zu ermöglichen. Diese können bei Bedarf nacheinander oder kombiniert eingesetzt werden und ermöglichen eine auf den jeweiligen Patienten angepasste Therapiewahl."

Ein zweiter Schwerpunkt könnte 2017 bei Mitteln gegen Infektionskrankheiten liegen. So sind gleich drei Impfstoffe im Zulassungsverfahren.

Einer davon ist der erste Impfstoff gegen Dengue-Fieber – eine Viruskrankheit, mit der sich Reisende in der Karibik, in Südostasien und anderen tropischen und subtropischen Regionen anstecken können. Die anderen Impfstoffe sollen vor Gürtelrose und Hirnhautentzündung durch B-Meningokokken schützen. Ferner ist die Zulassung von Medikamenten gegen HIV und Hepatitis B beantragt. Auf den Markt kommen könnten zudem zwei resistenzbrechende Antibiotika und das erste Medikament, das schädliche Bakterien (hier Clostridium difficile, Verursacher von Durchfall und Koliken) mit gentechnischen Antikörpern entwaffnen soll – weitere solche Medikamente sind gegen andere Bakterien in Entwicklung.

Gegen nicht-infektiöse Entzündungskrankheiten sind ebenfalls eine

Reihe von Medikamenten im Zulassungsverfahren – etwa gegen Multiple Sklerose, Asthma, Morbus Crohn, Schuppenflechte un Psoriasis-Arthritis. Allen diesen Krankheiten liegen Fehlfunktionen des Immunsystems zugrunde. Dementsprechend wirken die meisten der neuen Medikamente, indem sie gezielt in die Kommunikation zwischen bestimmten Immunzellen eingreifen. Hier könnten 2017 gleich mehrere neue Therapieprinzipien eingeführt werden (Hemmung bestimmter Janus-Kinasen

(eb)