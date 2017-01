Ärzte Zeitung, 09.01.2017 1

Tracheotomie-Hilfsmittel

Branche fordert Neuordnung

BERLIN. Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed), der die Hersteller von Tracheotomie-Hilfsmitteln vertritt, schlägt in einem Schreiben an den GKV-Spitzenverband eine neue Systematik der Produktgruppe 12 (PG 12) "Hilfsmittel bei Tracheostoma" des Hilfsmittelverzeichnisses (HMV) vor. Ziel der Überarbeitung der PG 12 solle "eine klare und eindeutige Zuordnung der Produkte und eine stärkere Differenzierung der Untergruppen sein", so BVMed-Hilfsmittelexpertin Daniela Piossek. In den letzten Jahren habe sich eine immer größere Diskrepanz zwischen dem HMV und den medizinisch-technischen Realitäten entwickelt. Auch sei die PG 12 aus Sicht vieler Anwender unlogisch aufgebaut. (maw)