Diagnostik

Grifols bietet Zika-Bluttest mit CE-Kennzeichnung an

BARCELONA. Der spanische Blutproduktehersteller Grifols bietet jetzt seinen Test auf Zika-Viren in Spenderblut auch europäischen Blutbanken in denjenigen Ländern an, die die CE-Kennzeichnung als Marktzulassung anerkennen. Der entsprechend ausgezeichnete Nukleinsäure-Test sei für die Diagnoseplattform Procleix®Panther® ausgelegt, heißt es. In den USA werde der Test bereits entsprechend einer Empfehlung der Aufsichtsbehörde FDA routinemäßig verwendet, um sämtliche Blutspenden auf Zika-Viren zu screenen.

Grifols vermarktet Blutdiagnostika erst seit Kurzem: Zu Jahresbeginn übernahmen die Spanier für 1,85 Milliarden Dollar die Geschäftseinheit des US-Anbieters Hologic mit Nukleinsäuretests. (cw)