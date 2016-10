Ärzte Zeitung, 24.10.2016 1

Ehrung

Tübinger Universitätspreis für Werner Siemens-Stiftung

TÜBINGEN. Die Universität Tübingen hat jetzt den Universitätspreis 2016 an die Werner Siemens-Stiftung verliehen.

Rektor Professor Bernd Engler überreichte die Auszeichnung im Rahmen des Dies Universitatis, wie es heißt, in Anerkennung ihres herausragenden Engagements "für Exzellenz und Innovation am Werner Siemens Imaging Center der Universität Tübingen".

Die Werner Siemens-Stiftung habe seit 2006 rund 12,3 Millionen Euro für eine Stiftungsprofessur, für Doktorandenkollegien sowie Infrastruktur und Neubau des Werner Siemens Imaging Centers (WSIC) bereitgestellt.

Zudem fließe eine Förderung in Höhe von 15,6 Millionen Euro in den kommenden Jahren in die Entwicklung neuer bildgebender Verfahren. (maw)