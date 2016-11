Ärzte Zeitung online, 09.11.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Messe

Medizindiagnostik treibt Bildverarbeitungsindustrie

STUTTGART.Intelligente Verkehrssysteme, Medizinische Diagnoseapparate und Operationstechnik sowie Sicherheit und Überwachung sind die Wachstumstreiber der Bildverarbeitungsindustrie. Darauf weist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) anlässlich seiner derzeit in Stuttgart stattfindenden Leitmesse für industrielle Bildverarbeitung Vision hin.

Hierzulande wird die Branche in diesem Jahr einen neuen Rekordumsatz in Höhe von mindestens 2,2 Milliarden Euro erreichen. Die Bildverarbeitungsindustrie in Europa wird 2016 ein Umsatzplus von acht Prozent erzielen", erläuterte Dr. Olaf Munkelt, Vorsitzender des Vorstandes des VDMA-Bereiches Industrielle Bildverarbeitung. (maw)