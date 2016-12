Ärzte Zeitung, 16.12.2016 1

Medizintechnik

Innovationen für Pharma und Chirurgie

BERLIN. Zwei Medizintechnik-Forscherteams haben beim Hans-Jürgen Warnecke Innovationspreis des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA reüssiert. Ein IPA-Forscherteam hat ein Kamerasystem entwickelt, das Fluoreszenz oder Farbe detektiert. So können Chirurgen die angefärbten Tumoren besser sehen und gezielt behandeln. Ein anderes Team am IPA hat ein schnelles effizientes Zellsortierungs- und Handhabungssystem entwickelt, das laut Fraunhofer Kosten und Zeit in der Entwicklung und Produktion von neuen Arzneimitteln drastisch verringern kann. (maw)