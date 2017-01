Ärzte Zeitung, 18.01.2017 1

Wirtschaftsforum Davos

Zukunftstrend Gewebedruck

DAVOS. Die Gesundheit der Bevölkerung ist für die Länder weltweit eine zentrale Stellschraube, um die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Das postuliert das zum Start des Weltwirtschaftsforum (WEF) am Dienstag in Davos veröffentlichte Weißbuch "Future Preparedness". Wie die WEF-Experten betonen, stelle vor allem die Industrie 4.0 hohe Anforderungen an Menschen – vor allem Gesundheit und eine gute Ausbildung.

Als zwei von zwölf Schlüsseltechnologien für das neue Industriezeitalter führt das Weißbuch zum einen den 3D-Druck mit Verweis unter anderem auf menschliches Gewebe aus dem Bioprinter und innovative Neurotechnologien – darunter Nootropika – auf. (maw)