Diagnostikzentrum eröffnet in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN. Am Mittwoch eröffnet in Frankfurt das Diagnostik- und Gesundheitszentrum "Center of Diagnostic Excellence" (Code). 20 Mediziner verschiedener Fachgebiete – darunter Orthopäden, Urologen und Rheumatologen – sollen dort interdisziplinär zusammenarbeiten. "Wir wollen das Fachwissen aus Universitäten und Kliniken in die ambulante Versorgung bringen", so Code-Gründer Dr. Maani Hakimi. Kooperationspartner des Zentrums sind die Unikliniken Heidelberg und Frankfurt, das Klinikum Hoechst und das Klinikum Nordwest. Auch Hausärzte aus der Region sollen einbezogen werden. Diese könnten ihren Patienten in den Räumen des Zentrums gemeinsam mit Kollegen eine umfassende Beratung bieten, ist Hakimi überzeugt. (bae)

