Ärzte Zeitung, 07.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kooperation

Ärztenetz GENEVA schließt sich MEDI GENO an

BERLIN. Das Ärztenetz GENEVA (Gemeinschaft Neunkircher Vertragsärzte e.G.) ist dem Verbund MEDI GENO Deutschland beigetreten. In GENEVA sind 67 niedergelassene Ärzte organisiert. Das Vorstandsmitglied Dr. Alexander Emrich, Allgemeinarzt in Spiesen-Elversberg im Saarland, hofft bei Medi insbesondere auf die bundesweiten Facharztverträge, wie sie in Baden-Württemberg umsetzt werden. Abgesehen von der Teilnahme am Ärztenetz Prosper habe das Netz noch keine Verträge mit Kassen schließen können, bedauert er. GENEVA möchte mit AOK und BKKen Verhandlungen zum Herzinsuffizienzprogramm sowie zum Modellprojekt Heimversorgung aufnehmen. Interessiert ist der Verbund auch am Medi-Projekt "Arztpraxen 2020". Dabei werden niedergelassene Ärzte beim Aufbau freiberuflicher MVZ unterstützt. Medi-Chef Dr. Werner Baumgärtner signalisierte dem neuen Mitgliedsnetz Unterstützung in allen Fragen. Bundesweit sind in MEDI GENO rund 17.000 Ärzte und Psychotherapeuten organisiert.(eb)