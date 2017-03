Endspurt beim Preis 2017

Ärzte Zeitung online, 10.03.2017 1

BERLIN.Insgesamt zehn Projekte kämpfen um den Preis für Gesundheitsnetzwerker 2017, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Unter den Anwärtern auf den mit 20.000 Euro dotierten diesjährigen Preis befindet sich den Gesundheitsnetzwerkern zufolge etwa der Impfbus der Charité, der unter anderem in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt wird, und das Ärztenetz Gesundes Kinzigtal mit seinem Projekt zu einer elektronischen Patientenakte, die Patienten einen direkten Zugriff ermöglichen soll. Die Gewinner werden am 29. März auf dem Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin bekannt gekürt, heißt es. (mh)

Weitere Informationen zu den Bewerbern

tinyurl.com/jmcaq3j