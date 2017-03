Ärzte Zeitung online, 16.03.2017 1

Baden-Württemberg

Medi zieht positive Bilanz für neues Webportal

STUTTGART. Die Mediverbund AG zieht eine positive Bilanz zu ihrem Arztportal www.medi-arztportal.de: Mehr als 600 Ärzte und Therapeuten nutzen inzwischen das im Dezember vergangenen Jahres gestartete Portal, meldet der Dienstleister für die Ärztenetze im Medi-Verbund. Das Onlinportal richtet sich an Ärzte, die an den Facharztverträgen verschiedener Krankenkassen in Baden-Württemberg teilnehmen. Über das Portal bekommen die Vertragsteilnehmer wichtige Dokumente wie Abrechnungsnachweise oder -empfangsbestätigungen schneller, heißt es in einer Mitteilung der Mediverbund AG. Außerdem könnten Nutzer in ihrem Abrechnungsnachweis schnell und komfortabel einzelne Abrechnungspositionen finden. (mh)